Kallas, Kaljurand, Ansip: me ei kandideeri presidendiks

Et võita järgmised valimised, tuleb tööd alustada juba täna. See puudutab esmalt presidendi-, seejärel kohalike omavalitsuste volikogude ja lõpuks riigikogu valimisi. Viimasena mainituteni, tõsi, on aega kolm aastat ja viis kuud.

Presidenti valitakse juba kahe aasta pärast, 2021. aasta augusti lõpus. Aga kui kohalike ja riigikogu valimiste nimel töö juba käib, siis presidendivalimise kohal on vaikus. Põhimure on see, et erakonnad on end pärast märtsikuiseid riigikogu valimisi kaevikusse kaevanud ning teavad, et ükskõik kelle nimi liiga vara välja käiakse, see inimene lastakse suure tõenäosusega sõelapõhjaks.

Teemat ei võetud arutada



Kõigi eelduste kohaselt pidanuks kevadel koalitsioonilepet arutades määrama, kellele kolmest osalisest jääb presidendikoht. Kuigi mitu poliitikut on kuluaarivestlustes väitnud, et riigipeateemat toona ei puudutatud, on raske uskuda, et sellest kompamisigi ei räägitud. Aga nagu ütlevad mõned EKRE ja Isamaa liikmed – kui teemast ka räägiti, siis erakonnajuhtide Jüri Ratase, Mart Helme ja Helir-Valdor Seederi vahel ning väga palju allapoole võimalik kokkulepe ei jõudnud. Sest vana tõde on, et kui kokkuleppest teab kümme inimest, siis peagi teavad sellest juba kõik.