Kambajõmmide sõnul kippus 15-aastane Pärnu noormees kaklema alles pärast erikooli minemist

Möödunud teisipäeva pärastlõunal kogunes kamp noori Pärnu kesklinnas jõeäärse promenaadikõrval asuva mahajäetud maja juurde. Suviti käivad nad seal peaaegu iga päev, kui just vihma ei saja. Ka eile istususid nad juba tuttavaks saanud kohtumispaigas, mida kohalikud kutsuvad „erroriks”. Kaks päeva enne seda, esmaspäeval, suri üks nende seltskonna liige, 13-aastane poiss, kes oli kuus päeva varem nende kogunemispaiga lähedal nurga taga 15-aastaselt kambakaaslaselt peksa saanud.

Temaga samas kambas liikunud noored räägivad nüüd, kuidas konflikt algas sellest, et 13-aastane poiss oli ähvardanud üht Tapa noormeest. Kuna sellest kuulis tapalase sõber, 15-aastane hilisem ründaja, hakkasid tollel „nukid sügelema”, nagu kambajõmmid ise kirjeldavad. Poiste selgituse järgi sai 13-aastane poiss teiselt viis-kuus äkilist pauku põlvega vastu pead, „keegi rääkis, et kiviga ka”. Nad rõhutavad, et kaklust kui sellist polnud ning peksa saanud noormees lööjat ei ähvardanud.

Peksa andnud poiss olevat ise teiste juurde tulnud ja rääkinud, mis juhtus, mitu korda ta ohvrit lõi. Ohver aga istus poiste sõnul pärast lüüa saamist üle tunni aja ühe koha peal, pea longus, põsk paistes, ja läks siis omal jalal koju. Kolme kambaliikme, 14–16-aastaste poiste sõnul tahtis keegi seltskonnast tol õhtul ohvrile kiirabi kutsuda, aga poiss oli öelnud, et pole vaja, ta tunneb end hästi. Mis edasi sai, kambajõmmid ei tea. Kuus päeva hiljem lugesid nad uudistest, et 13-aastane poiss on surnud.