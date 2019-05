Karm hinnang: idapiiri ülikallis ehitus võib minna veelgi kulukamaks

Idapiiri ehituseks oli esiti planeeritud ligi 80 miljonit eurot, ent summa kasvas mitu korda suuremaks. Mullu suvel kinnitas valitsus, et kokku kulub sellele 320,3 miljonit eurot, mis ka eraldatakse. Esimese etapi ehitustööde hange kuulutati välja tänavu jaanuari lõpus.

Ametis on aga uus valitsus ja vähemasti EKRE on avalikult öelnud, et projekti kulu tuleks kärpida. Riigikontrolli täna avalikustatud analüüsis leitakse sama. Riigikontrolör Janar Holm viitab sissejuhatuses, et pole kindel, kas ainus väljatöötatud ja eelarvestatud piirilahendus on mõju ja maksumuse poolest just parim, mis olnuks võimalik. „Puudub võimalus hinnata seda teiste tänapäevaste piirilahenduste kõrval, sest sisulisi alternatiive välja ei töötatud, rääkimata nende eelarvestamisest.”

Ta ütleb, et kui meil on õnne, saame ehk tõesti parima piirilahenduse, ent otsustades midagi rahastada 320 miljoni euroga (sh 70 miljonit hoolduskulusid) ei peaks õnnel olema liiga suur roll. „Küsimus alternatiivide kohta ei ole riigikontrolli kius, vaid osa tavapärasest otsustusprotsessist, kus kõige kuluefektiivsema lahenduse leidmiseks selgitatakse välja erinevad võimalikud lahendused.”