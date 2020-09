"Töörühm tegeleb analüüsiga. Olete isegi kursis, et uued asjaolud võivad ilmneda. Eks ootame huviga ära, mis siin välja on reklaamitud," ütles justiitsminister Raivo Aeg täna Delfile, et rühm jätkab oma tööd uuel nädalal ja kavatseb arvesse võtta ka esmaspäeval avalduvat viieosalist doksarja „Estonia – leid, mis muudab kõike” („Estonia – fyndet som ändrar allt”).

Kõva reklaami dokumentaalfilmis avaldatava kohta tegi täna Kuku raadios ka Aegi poliitiline nõunik Kalle Muuli, kellele augusti keskpaigas näidati filmist nelja lõiku. "Minu meelest vähemalt nende nelja lõigu puhul, mis mulle näidati, oleks küll piisavalt alust ütelda see kuulus lause, et on ilmnenud uued asjaolud ja peaks neid asjaolusid uurima ka valitsuse tasandil," ütles Muuli veendunult.