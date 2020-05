Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) on Keskerakonnale ja selle poliitikutele pikaajaline ja väga kallis peavalu. Komisjon on aastate jooksul teinud Keskerakonnale ja selle liikmetele ridamisi ettekirjutusi, et makstaks tagasi keelatud annetused. Pahatihti oli tegemist Tallinna maksumaksjate rahaga, mis kulus Keskerakonna poliitikute propageerimisele. Kuigi Keskerakond kaebas ettekirjutused üldjuhul edasi, võitis komisjon alati ja kohtu sunnil pidi partei maksumaksja raha Tallinna linnale tagasi maksma.

Ent esmaspäeva õhtul ilmus välja eelnõu, mis teeb komisjonile lõpu. ERJK lihtsalt kaotatakse. Erakondade rahaasjade kontrollimine antakse ülesandeks riigikontrollile, mis ei soovi sellest kuuldagi. Opositsioonierakonnad ei tea eelnõus sünniloost midagi ja kahtlustavad, et koalitsioon soovib oma rahaasju edaspidi paremini varjata.