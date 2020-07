„Mind hämmastab – võib-olla, et see pole ainult Eestis, vaid kogu maailmas –, miks inimesi kohutavalt häirib see, kui keegi on jõukam, sõidab parema autoga, elab suuremas majas või tal on ilusam mees või naine. Miks see tekitab kadedust? Miks me ei rõõmusta teiste üle?” ütles Kristi Nilov 2019. aasta kevadel Anu Saagimile antud usutluses (Õhtuleht).

Kümme aastat tagasi oli Kristi Nilovi (perekonnanime vahetas ta 2019. aasta mais) nimi rahvale tundmatu. 2010. aasta suvel asutas ta Õuetuba OÜ ja hakkas aasta lõpus tootma saadet „Kodutunne”. Majandusaasta aruandest nähtub, et toona polnud jõukusest veel juttugi.

Kümnendi jooksul on produtsent ostnud võimsa „kodukontori”, uhke auto, luksusliku elu. Tänavu alustas prokuratuur tema tegevuse suhtes kriminaalmenetlust. Vahepeale on aga jäänud hulk skandaale – elu kui seebifilmis.