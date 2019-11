„Kas külm sõda koalitsioonis või koalitsioon läheb lõhki”. Valitsuserakonnad ootavad, et peaminister teeks imet

Kaks päeva varem, kolmapäeval, nõuab peaminister Jüri Ratas, et Järvik peab andma talle ja avalikkusele listeeriaskandaali kohta selgeid ja konkreetseid vastuseid. Järgmine päev lahvatab juba uus ja suurem skandaal. Järviku nõunikku Urmas Arumäed kahtlustatakse huvide konfliktis: Eesti Päevalehe ja ERR-i avaldatud dokumendid näitavad, et Arumäe esindab korraga oma advokaadibüroo ja ministri huve, mistõttu ministri käsutuses olev allasutus saab sellisest suhtlusest üle miljoni euro kahju. Prokuratuur annab teada kriminaalmenetluse algatamisest, opositsioon ähvardab maaeluministrit umbusaldamisega.

Reedel, kuus tundi enne Järviku saabumist, on Jüri Ratas Tallinna lennujaamas ja ootab oma lendu Ameerika Ühendriikidesse. Kohal on ka meedia ja oma kommentaarides on Ratas resoluutne: Arumäel selle valitsuse teenistuses kohta ei ole. Mõni tund hiljem astub advokaadist nõunik ka ametist tagasi. Ja Järvik? Temaga tahab Ratas kohtuda uue nädala alguses – täna. Kohalviibinud ütlevad, et nii stressis ja närvilisena pole nad praegust peaministrit veel kunagi varem näinud.

Ratase äralennu ja Järviku saabumise vahel läheb EKRE barrikaadidele. Mart ja Martin Helme annavad teada, et nemad on kompromissitult Järviku selja taga ning süüdistavad maaeluministeeriumi ja selle allasutuste ametnikke, opositsiooni, meediat ja prokuratuuri vandenõus Järviku vastu.