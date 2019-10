Viljandi gümnaasiumis toimub juba viiendat aastat noorte metsaülikool. Nii nagu Käärikulgi toimuv metsaülikool – tullakse kokku, vabastatakse end olmemuredest ja mõeldakse igavikulistele küsimustele – on noorte(le)gi korraldatav üritus mõeldud ilmaruumi probleemide arutamiseks, mis koolikavasse nii filosoofiliselt ei mahu.

Tänavu räägitakse Viljandis meediast. Kuu aja eest arutati ajakirjanduse ja libauudiste vägikaikavedu: kuidas väärinfo levib, kuidas seda ära tunda, kuidas ise libauudistele vastu hakata.

Kuigi õpetajate päev on möödas, siis sellele on pühendatud metsaülikooliliste nüüdne arutelu: kas kunagi infomonopoliks olnud õpetajast on tänapäeva koolis saanud infovalvur?