Kas kuritegu matkides kingitud konjakipudeleist piisab, et keegi kohtu ette viia?

Möödunud reedel andis ringkonnakohus prokuratuuri tööle hinnangu ja leidis, et Tartu endine abilinnapea Artjom Suvorov pole süüdi altkäemaksu võtmises ega kelmuse toimepanemise katses, nagu prokuratuuri süüdistuses kirjas. Tartu ringkonnakohtu otsusega jäeti rahuldamata prokuröri apellatsioon ja seega muutmata ka Tartu maakohtu 23. märtsi otsus, millega Suvorov mõisteti talle esitatud süüdistustes õigeks.

Lõuna ringkonnaprokuratuur süüdistas Suvorovit altkäemaksu korduvas võtmises, ühel juhul ka altkäemaksu küsimises ja kelmuse katses ametiisikuna. Altkäemaksu võtmise episood on näiteks see, et Suvorov võttis vastu kaks konjakipudelit ja kinkekaardid, mille kaitsepolitsei andis talle kuriteo matkimise käigus.

Järgmise aasta mais toimub Tartu maakohtus avaistung, kus arutatakse – samuti Tartu endise abilinnapea – Kajar Lemberi süüasja. Prokuratuur süüdistab Lemberit soodustuskelmuses, toimingupiirangu rikkumises ja altkäemaksu võtmises. Süüdistuse järgi sai ta altkäemaksuna tasuta juukselõikuse, mis muidu oleks maksnud üheksa eurot.

Kohtuteed käib kolmaski Tartu endine abilinnapea ​​​​Valvo Semilarski ning talle esitatud süüdistusi arutatakse Tartu maakohtus. Eelistung toimus oktoobris, avaistung on jaanuaris. Semilarskit süüdistab prokuratuur toimingupiirangu rikkumises eriti suures ulatuses. Alul kahtlustas prokuratuur Semilarskit ka altkäemaksu võtmises, kuid süüdistusse see ei jõudnud.

Kuivõrd Suvorovi ja Lemberi puhul on avalikkuses kõlama jäänud, et nemad on kohtu ette taritud vaid paari konjaki ja juuksuriarve pärast – Suvorovi juhtumis teiste astme otsus seda ütlebki –, tekib küsimus, kas asjad on proportsioonis. Eesti Päevaleht küsis uurimisasutustelt selgitusi.