Kas minister Kert Kingo eelistab G20 kohtumisele EKRE kongressi?

8.-9. juunil toimub Jaapanis Tsukubas G20 tippkohtumine väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministritele. See on esimene kord, kui Eesti on saanud kutse G20 ministrite kohtumisele. Värske ministri Kert Kingo asemel esindab Eestit hoopis peaminister Jüri Ratas.

„Ma ei pidanudki algusest peale sinna minema, peaminister pidigi minema, sest kutse oli väga ammu juba saadetud ja väga ammu pidi teatama, kes sinna lähevad, aga mind ei olnud siis veel isegi ministrikandidaadiks määratud, ammugi veel ministriks kinnitatud,” ütles Kingo eile.

Peaministri büroo juhataja Johannes Merilai aga kinnitas, et lõplik otsus Ratase Jaapanisse lähetamiseks sündis alles pühapäeval.