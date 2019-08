Kas tähtsam on tööpäeva pikkus või töö tulemus?

Stabiilsus seisneb liikumises, ütleb Tallinna tehnikaülikooli majandusteaduskonna personalijuhtimise programmijuht Liina Randmann. „Olen oma tudengitele kirjeldanud, et kui oled soos ja jääd paigale, siis vajud. Kui soos ringi liigud, siis püsid. Turvalisust annab just paindlik liikumine,” selgitab ta.

Töösuhete paindlikkusel on ka juriidiline pool – enamikus Euroopa riikides on kaheksatunnine tööpäev. „Võib-olla tulevikus mingite ametite puhul ei olegi enam oluline tööaeg, vaid tulemus. Lepitakse kokku tulemustes ja need saavutatakse. See tekitab tunduvalt rohkem ebavõrdsust, sest võimekam ja andekam töötaja saavutab tulemuse kiiremini. Kui minna selle peale, tekivad küsimused sotsiaalse turvalisuse kohta muul ühiskondlikul tasandil – mida teha nendega, kes ei ole andekad? Kui anname eelise andekatele, mis siis saab? Paraku me olemegi erinevad – keegi on lühike ja keegi pikk, keegi on kiirem, keegi aeglasem. Loodus lubab väga suuri erinevusi,” märgib Randmann.