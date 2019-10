Katki lõigatud võistluskleidid ja oksendavad lapsed. Sportivate laste võistlushimulised vanemad kipuvad hulluma

Tänapäeval ei üllata kedagi, kui beebi viiakse inglise keelt õppima kolme kuu vanusena ja eliitkoolide vastuvõtukatseteks hakatakse ette valmistama kolmeaastast. Kuid eriti karm olelusvõitlus käib laste spordis, kus osa vanemaid on lapse tulevase edu ja karjääri nimel valmis üsna pöörasteks tegudeks.

Väljaku ääres näost punasena trükimusta mitte kannatavaid väljendeid röökivaid lapsevanemaid on näinud paljud, kes on laste jalgpalli- või korvpallivõistluste juures viibinud. Kuid varjatum tegevus käib kulisside taga. Mitu treenerit ütlevad Eesti Päevalehele otse: iga aastaga on aina rohkem hullunud emasid-isasid, kes üritavad enda täitumata jäänud unistusi teostada laste kaudu, kuid rikkudes oma ülikõrgete ambitsioonide ja nõudmistega järeltulijate kehalist ja vaimset tervist.

„On vanemaid, kellele on lapse tulemus nii tähtis, et ta ei mõtle, mis hinnaga see tuleb,” nendib TÜ spordipsühholoogia lektor Aave Hannus. „Osa lapsi lihtsalt treenitakse üle mõistuse palju, selle hinnaks on vigastused ja tervisehäired.”