Ühe ärimehe sõnul on Valgevene nagu Ida-Euroopa Silicon Valley. Teine ütleb lausa, et Valgevene on IT-ettevõtete ja -spetsialistide jaoks nagu maksuparadiis.

Valgevenes IT-äri ajavad Eesti või Eestiga seotud ettevõtjad ei jõua ära kiita tingimusi, mis on viimastel aastatel seal tarkvara arendusega või IT-teenustega tegelevatele ettevõtetele loodud. Ülikoolidest tuleb igal aastal tuhandeid kõrgelt kvalifitseeritud IT-spetse, kes räägivad hästi inglise keelt. Minski spetsiaalses kõrgtehnoloogiapargis loodi ettevõtete arendamiseks erakordselt soodsad maksutingimused.

Aga pärast 9. augusti võltsitud presidendivalimisi lahvatas võimu ja rahva vastasseis. Olukorra mõju paneb Eestiga seotud Valgevene IT-ettevõtteid mõtlema: mis edasi? Kuidas oma äri tulevikku kaitsta, kui igasugune seotus võimuvastaste meeleavaldustega võib lõppeda ja tihti lõppebki ettevõtete ja töötajate vastaste repressioonidega?