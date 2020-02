Keldrisse kilesussides

Kohtla-Järvel elav Jelena Mutonen on ühe viiekorruselise kortermaja keldri nii korda teinud, et remondimehed tulevad sinna ainult sinistes kilesussides, et mitte põrandat määrida. Mutonen sai keldri kaunistamiseks ideid internetist. Materjale tõid talle sõbrad ja tuttavad. Mutonen ütles, et puhkab kõige paremini just keldrit korrastades.