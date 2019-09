Kes Eesti viisat soovib, see suure tõenäosusega selle ka saab

Augusti lõpu seisuga on Eestisse tehtud 102 527 viisataotlust. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga on taotlusi u 10% rohkem. Viimaste aastate suund on, et enim reisihuvilisi tuleb Venemaalt, Valgevenest ja Ukrainast. Nende riikide kodanikud moodustavad ka sel aastal 90% koguarvust.

Ent niisamuti on üksikuid õnnetuid, kelle rahvuskaaslastest pole kellelgi õnnestunud Eestisse tulla. Ükski Albaania, Guinea, Guinea-Bissau, Mali ega Somaalia kuueteistkümnest viisat taotlenud kodanikust luba ei saanud.

Miks nende riikide kodanikud viisasid saanud pole, ei oska välisministeerium täpsustada. „Põhjuseks võib olla, et viisade andmist ei ole veel otsustatud, taotlused on taotlejate poolt tagasi võetud või üldse tagasi lükatud,” selgitab välisministeeriumi meedianõunik Leen Lindam. Peamisi äraütlemise põhjuseid on tema sõnul raske välja tuua, sest täpsemat statistikat selle kohta ei tehta.