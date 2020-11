Uudised Kes on saanud mõjukaima inimese tiitli? Nad on karastunud raskustes ja ületanud kriise Ekspress Meedia väljaanded valivad kuuendat korda Eesti mõjukamaid inimesi. Seekordse tabeli avalikustame südaööl vastu reedet. Varasematel aastatel on nimekirjad tekitanud alati kirglikku ja elavat vastukaja. On nõustujaid ja kahtlejaid, kiitjaid ja kriitikuid. Merili Nikkolo Ekspress Meedia tasulise sisu juht Jaga

Siiski üks on kindel - see nimekiri peegeldab aasta olulisemaid sündmuseid, otsuseid, verstaposte. Eesti kõige mõjukamad on alati olnud oluliste ja pöördeliste sündmuste keskel ja nende suunajad. Nad on ületanud kriise, lahendanud suuri probleeme, mõjutanud paljude inimeste mõtlemist ja käitumist.

Vaatame üle, kes on eelmistel aastatel olnud mõjukamad ja millega nad tiitli välja teenisid. Nagu öeldud, siis 2020. aasta mõjukaimad selguvad juba südaööl.

2015



Eesti mõjukaim inimene oli Euroopa Parlamendi saadik Marju Lauristin.

2014. aastal oli Marju Lauristin kandideerinud Euroopa Parlamenti. Valimisreklaamis mootorratta selga roninud poliitik kogus võimsad 26 868 häält ning sai Ansipi ja Tarandi järel kolmanda tulemuse. Sellega algas Lauristini jaoks uus ajajärk poliitikuna juba palju kõrgemal tasandil.

MÕJUKATE TOP

1. Marju Lauristin

2. Jevgeni Ossinovski

3. Mihhail Kõlvart

4. Jaak Aaviksoo

5. Yana Toom

Foto: Argo Ingver

Marju Lauristin: kraakleme, nügime, näitame ausalt välja, millega me rahul ei ole



Mõjukaimaks valitud Lauristini intervjuu pärast tiitli väljakuulutamist. Juttu oli Eesti poliitikast ja edenemisest. Tema hinnangul toppab Eesti ühiskondlik areng liigse rahanumbrite lugemise ja majandusele keskendumise taga.

2016



Aasta mõjukaima inimese tiitli sai mõni kuu varem presidendiks valitud Kersti Kaljulaid. Milles siis seisneb Kaljulaidi mõju? Toimetuse märkust mööda lühidalt öeldes tema julguses teha teisiti, mõttejõus ja sihikindluses. Teisiti sõnastades: ta on tabumurdja, visionäär ja heas mõttes tülikas.



MÕJUKATE TOP

1. Kersti Kaljulaid

2. Taavi Rõivas

3. Toomas Hendrik Ilves

4. Jürgen Ligi

5. Jüri Ratas



Priit Simson

Kersti Kaljulaid. Ebamugav sekkuja



Tõenäoliselt tuleb Kaljulaidi võit paljudele üllatusena, nagu alles hiljuti imestati tema kiire tõusu üle presidendikandidaadiks ja seejärel presidendiks. Ent kes on Kersti Kaljulaidi elukaart lähemalt jälginud, märkab, et nii nagu presidendiamet on tema karjääri loogiline jätk, on ta olnud varemgi mõjukas ja on raske uskuda, et ta ei jätka samas vaimus ka Kadrioru lossis. (Loo lõpust leiab mõjukate nimekirja)

2017



Aasta mõjukaim inimene oli Jüri Ratas.

2016. aasta novembris sai Ratasest Keskerakonna esimees, novembri lõpus peaminister. Aasta hiljem LP-le antud intervjuus ütleb Ratas, et peaministri roll tuleb kõige rohkem esile meeskonna juhtimises ja kui saad aru, et meeskond ei ole lihtmängijad, vaid isiksused ja ka kolm erakonda. „Kõik peavad säilitama oma näo ja väärikuse. Sa pead tegema kõik pingutused, et ühisosa leida. Sageli nägema, kust tagasi võtta ja kus juurde panna."

MÕJUKATE TOP

1. Jüri Ratas

2. Kersti Kaljulaid

3. Jevgeni Ossinovski

4. Mihhail Kõlvart

5. Margus Linnamäe



Foto: Rauno Volmar

Eesti mõjukaimaks valitud Jüri Ratas aitab kodus lapsi matemaatikaga



Peaminister Jüri Ratas ütleb intervjuus LP-le, et kõige olulisem on lastetoast kaasa antu, selle hoidmine ja mitte pilvedesse tõusmine.

2018



Taas on aasta mõjukaim inimene Jüri Ratas.

Keset kuuma valitsuskriisi ja lõpuks tänavakähmlusega päädinud arutelu ÜRO ränderaamistiku üle polnud sugugi kindel, et peaminister Jüri Ratas suudab kastanid tulest välja tuua. Eesti Päevalehe, Delfi ja LP toimetuseski oli niiöelda viimase minutini arutelu, kas Ratas ikka jääb lõpuks Eesti saja kõige mõjukama inimese nimekirja esiotsa või kukub sealt viimasel hetkel ära. Ta jäi sinna. Politoloog Tõnis Saarts mainib LPs ilmunud kommentaaris, et praegu ta küll ei kujuta ette ühtegi teise poliitikut, kelle tegelik mõju Eestis tehtavatele otsustele oleks nii suur. „Mul pole kahtlust, et Ratas juhib reaalselt nii valitsust kui ka Keskerakonda," märgib ta ja lisas, et viimane valitsuskriis pani Ratase proovile, kas ta suudab kriise lahendada. Saartsi sõnul ta suutis. „Jah, ta reageeris hilja, kuid siin joonistub välja tema stiil: aeglane, ülimalt järjekindel ja konsensust ehitav," lausus ta.

MÕJUKATE TOP

1. Jüri Ratas

2. Kersti Kaljulaid

3. Margus Linnamäe

4. Mart ja Martin Helme

5. Ott Tänak



Illustratsioon

Jüri Ratas ehk Braveheart



Ratas räägib loos oma elu mõjutanud hetkedest ja näitab fotosid. Juttu on lapsepõlvest, spordist, noorusest, armumisest ja lastest.

2019



Aasta mõjukaimaks inimeseks sai apteegi-, kinnisvara- ja meediaärimees Margus Linnamäe.

Iga aastaga on ta tabelis kerkinud veidi kõrgemale. Linnamäel on ärisid ja huve paljudes valdkondades, lisaks on ta hoogsalt laienenud ning ostnud uusi ettevõtteid. 2019. aastal oli ühiskonnas teravalt üleval apteegireformi teema ning Linnamäed peeti siin üheks varjatud niiditõmbajaks, kes oleks soovinud apteegireformi tühistamist. Ta kuulub Isamaaliidu ridadesse ning on Postimees Grupi omanik. On ilmunud mitmeid artikleid, kus on jäänud õhku küsimus, kui palju sekkub Margus Linnamäe tegelikult Postimehe sisusse, igapäeva töösse ning kas valib õige maailmavaatega ajakirjanikke toimetusse tööle.

MÕJUKATE TOP

1. Margus Linnamäe

2. Mart Helme

3. Kersti Kaljulaid

4. Martin Helme

5. Jüri Ratas

SUUR LUGU: Margus Linnamäe - Eesti mõjukaim, keda justkui polekski olemas

Kes Margus Linnamäed tunneb, räägib temast kas head või vaikib. „Tean, aga ei räägi," ütleb kunagine koolikaaslane. „Helistan Margusele üle, kas on kohane rääkida," ütleb enda sõnul pikka aega ja omajagu Linnamäega suhelnud äri- ja golfipartner ning saab eitava vastuse.