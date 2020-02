Kes pettis keda? Pärnu võimuliit igatahes läks lahku

Pärnus on kohaliku poliitika katel õudse hooga mullitama kukkunud. Mis eesmärgil täpsemalt Isamaa koalitsioonist lahkus - või kas ikka lahkus? - pole selge, sama arusaamatu on, kes on kelle sõber ja kes vaenlane. Suuri sisulisi vastuolusid, mis ka pärnakate elu-olusse peaksid puutuma, pole poliitikute võimupöörete taga esialgu paista.

„Positsioon on mõlema poole pealt suhteliselt võrdne. Patiseis. Kindlat koalitsiooni ei teki kellelgi,” ütleb isamaalane Andres Metsoja.

Keskerakondlane Andrei Korobeinik vastab, et kui Isamaa hakkas võimu näitama, siis hakkasid nad ka ise keskerakonnaga ja valimisliiduga uusi partnereid otsima. „Reformierakond või EKRE – Pärnus on kaks võimalust,” teatab ta.