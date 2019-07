Tallinna tänavatel on 200 Bolti ja 200 CityBee elektrilist tõukeratast ning Bolt on valmis juba sel nädalal veel 100 tõukeratast kasutusse võtma. Tallinna liikluses on selliste liikumisvahendite hulk seniolematu. Muret ohutuse pärast on väljendanud nii peaminister Jüri Ratas kui ka sotsiaalminister Tanel Kiik.