Keskerakond ja EKRE tahaksid hoogsalt kulutada, Isamaa nõuab tasakaalus eelarvet

Täna kogunevad võimupoliitikud Vihulasse riigi nelja aasta eelarvestrateegiat (RES) arutama. Olukord pole roosiline. Viimastel andmetel oli eelmise aasta eelarve lubamatult suures defitsiidis. Seetõttu leidis Eesti eelarvepoliitika hindamiseks loodud eelarvenõukogu aprillis, et riigieelarve seaduse järgi tuleb hakata valitsussektori eelarvepositsiooni parandama juba sel aastal. See nõuab kas maksude tõstmist, mida uus koalitsioon ei toeta, või kulude kärpimist, mis on samuti ebapopulaarne.

Rahandusprognoosist selgub eelarvenõukogu hinnangul, et kui eelarvepositsioon jäetakse parandamata, jääb riigieelarve lähiaastatel defitsiiti. Samal ajal soovivad uue koalitsiooni moodustanud Keskerakond ja EKRE võtta peale uusi kulutusi. EKRE suur soov on langetada alkoholiaktsiisi, millest loodetakse pikas perspektiivis rahalist võitu, sest see võib vähendada piirikaubandust lõunapiiril ja tuua Soome turistid Tallinna tagasi. Lühiajaliselt on aga kartus, et see võib eelarve tulusid pigem vähendada.

Keskerakonna südamesoov on pensioni erakorraliselt tõsta, mis on samuti üsna kulukas projekt.