Keskerakond lüpsab linnakassast sadu tuhandeid parteilaste tasudeks

Nõukogude keskerakondlastest liikmetele tasude maksmiseks kulub Tallinna linnal igal aastal 660 000 eurot. See on vaid üks osa rahast, mis Tallinna maksumaksjatel kulub Keskerakonna peale. Tallinna linnavalitsuses töötab ka kümneid elukutselisi poliitikuid ja nende parteilisi nõuandjaid. Peale selle töötab linnafirmades, sihtasutustes ja linnaametites teadmata hulk inimesi, kelle tööle võtmise põhjuseks pole mitte nende oskused, vaid parteilised teened või sõprussuhted. Soraineni aruanne käsitles ka seda probleemi.

Parteilistel põhjustel Tallinna maksumaksja palgale võetud inimeste arvu on väga keeruline hinnata. Üks viide sellele on pärit Lauri Laasi ja Priit Toobali kohtuprotsessi toimikutest. Selles on üks Laasi kiri linnapea Edgar Savisaarele, milles arutati võimu kaotamisega seotud riske.

„200 inimest kaotaksid töö. Need on meie inimesed, mida nad siis teeksid, kuhu läheksid?” kirjutas Laasi 2011. aastal.