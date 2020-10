Kogu nädala kestnud kriisi lõpetuseks teatas Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder eile, et valitsus tuli kriisist välja kogenuma ja targemana. „Kas see pidi just nii valuliselt toimuma, on omaette küsimus, alati annab selliseid olukordi vältida, aga mis on toimunud, on toimunud, seda olematuks ei tee. Rahvatarkus ütleb, et valulik armastus pidigi see kõige tugevam armastus olema,” ütles Seeder.