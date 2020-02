Keskkonnaministeeriumi asekantsler: soovime teha jäätmepöörde ja alustada sisuliselt nullist

Kaupo Heinma, keskkonnaministeerium esitab märtsis valitsusele jäätmepaketi eelnõu, mis peaks eeldatavasti jõustuma juulist. Millal muutub biojäätmete sorteerimine Eestis kohustuslikuks?



Meie ettepanek on muuta see kohustuslikuks 2020. aasta juuli algusest – küll siis üleminekuajaga kuni 2023. aastani nendel juhtudel, kui hanked on juba varem tehtud. Kohe, kui tuleb uus hange, tuleb see sinna sisse liita. Plaanime sel aastal anda kohalikele omavalitsustele toetust, et infrastruktuuri rajada, eriti mis puudutab kompostreid ja konteinereid inimeste juures.



Kui suur see toetus on?



Orienteerivalt kolm miljonit eurot.



Milline on olnud huvigruppide viimane tagasiside jäätmepaketile?



Mitmetahuline. On teada küsimused, milles oleme olnud eriarvamusel...



Näiteks?