Kaltsukate populaarsust on läbi aastate aidanud hoida nii odavad hinnad kui ka erilised riided, mida mujalt saada ei ole võimalik. Viimasel ajal on kaltsukate külastajate hulgas ka palju neid, kelle jaoks on oluline vähem uusi asju tarbida ja nõnda meie planeeti säästa.