Sotsiaalminister Tanel Kiik ja terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma andsid eile ülevaate koroonaviiruse praegusest olukorrast ja selgitasid võimaliku teise laine tulekuks valmistumist. Härma kinnitusel on piirangute leevendamisest olenemata Eesti olukord hea ja lootust andev. Tema sõnul näitab see, et inimesed on viirusohust teadlikud.

„Väga tõenäoline, et ta [teine laine] tuleb,” lausus Härma, ent rõhutas, et seda ei saa siiski täie kindlusega öelda. Ta lisas, et enne vaktsiini ei saa rääkida ka võimalikust karjaimmuunsusest ja seetõttu tuleb arvestada uute haiguspuhangutega.