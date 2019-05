Kingo leppis kokku ühe kohtumise mitte-eestlasega

Veel eile hommikul oli majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiesindaja Mihkel Loide sõnutsi ministri Kanada ajakavas ainult kohtumine Eesti vabaühenduste liiduga, mille peakontor asub Tallinnas Telliskivi loomelinnakus. Küsimusele, miks on ministril kavas kohtumised, mida oleks saanud korraldada Kanadasse sõitmata, vastas pressiesindaja, et üks kohtumine väliseksperdiga on võib-olla siiski plaanis, kuid see veel täpsustub.

Riigikantselei strateegiabüroo nõunik Ott Karulin, kes aitab Kingo kohtumisi korraldada, ütles, et peale selle osaleb minister neljapäeval strateegilisel arutelul „Kuidas edendada õigusi digiruumis avatud valitsemise partnerluse tegevuste abil?”.