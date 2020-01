Kirg ja vihkamine. Kõmmari surma uskumatult emotsionaalne ja keeruline lugu

19. juulil 2018 kell 00.08 saab häirekeskus esimese teate, et Rättete juures on abi vaja. „Tulge ruttu, Kivi 3 on mees, ründas mind ahjuroobiga,” hingeldab hüsteeriline naine telefonitorusse. See on Palmi Rätte, kes on verisena ja alasti jooksnud mitu maja eemale naabrite juurde, et abi kutsuda.



Kuid abi ei tule loodetud kiirusega. Palmi jookseb kodu juurde tagasi ja näeb, kuidas Raivo Rätte ja Karel Šmutov – tema uus elukaaslane – majast väljuvad. Rätte röögib ja veab aluspükstes Karelit tema auto poole, mis asub Liiva tänaval. Raivo jätab Kareli auto najale röötsakile ning läheb tagasi majja Kareli telefoni ja riiete järele. Palmi hiilib uuesti naabri juurde politseisse helistama. Ta läheb ümber maja jalgväravast välja Kivi tänavale. Enne kui Palmi naabri juurde jõuab, kuuleb ta kõva pauku.

Kell 00.15 tuleb häirekeskusele järgmine kõne: „Proua on üleni verine, ihualasti jookseb siin!” Vanema naisterahva murelik hääl väriseb natuke häirekeskusega rääkides. Naabrinaine peab paremaks Palmi asemel kõne ise teha. Veel enne, kui naaber häirekeskusega rääkimise lõpetab, on Palmi taas kadunud.

Palmi jookseb Kivi tänavalt Liiva tänavale ja leiab eest Kareli, kes hoiab aia kõrval elektripostist kinni ja oksendab.