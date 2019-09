Kiusatud konkurent või oht Leedu julgeolekule? Oleg Ossinovski otsib Leedu vastu abi kõrgemalt poolt

Mõne aasta eest teenisid transiidimagnaat Oleg Ossinovski ettevõtted Leedus riigihangetelt kümneid miljoneid eurosid. 2015.–2018. aastal teenis Ossinovski firma Skinest Rail AS firmaga Leedu Raudtee seotud riigihangetelt 13,2 miljonit eurot ja Ossinovski teine ettevõte Vitras-S eri lepingutega 36,1 miljonit eurot. Ettevõtted parandasid raudteed, võitsid liiprite müümise riigihankeid, müüsid rongidele varuosasid, vedureid.

Siis hakkas kõik allamäge veerema. Leedus kehtib eelmise aasta märtsist seadus, mis võimaldab ettevõtlusvabadust strateegilise julgeoleku kaalutlustel piirata. Paar kuud hiljem, 2018. aasta juunis sai Ossinovski äri riigihankel osaledes esimese hoobi. Leedu transpordiministeerium keelas Ossinovski ettevõttel osaleda ligi kolme miljoni euroses Leedu Raudtee liiprite ostmise riigihankes. Keelu põhjus oli Leedu valitsuse juures tegutseva julgeolekukomisjoni (pikema nimega riikliku julgeoleku tagamise seisukohast tähtsate objektide kaitse komisjon) hinnang. Komisjon otsustas, et Ossinovskil „on sidemeid ametite või füüsiliste või juriidiliste isikutega riikidest, mis kujutavad endast ohtu riiklikule julgeolekule”.

Ossinovski on abi otsinud ka kõrgemalt. Sellel reedel LP-s ilmuvas pikemas intervjuus selgitab ta, et on palunud end aidata presidendil, peaministril ja Euroopa Parlamendi saadikul Urmas Paetil.