Kliinikumi nõukogu pakub mässajatele vaherahu

Nõukogu kolm ja pool tundi kestnud koosolek kuulutas konfliktile vaherahu. Nõukogu esimehe Urmas Klaasi sõnutsi on kõige olulisema suure eesmärgi – teha muudatusi – üksmeelselt heaks kiitnud kõik tüli osalised. Arutelu pikka kestust põhjendas Klaas tekkinud olukorra keerulisusega. „Ajakasutus viitab sellele, et kuulasime ära juhatuse esimehe ja juhatuse liikmete selgitused. Ühtlasi tutvustasid nõukogu liikmed omapoolsete konsultatsioonide tulemusi,” kommenteeris ta.



„Mina ei kommenteeri seda praegu üldse,” ütles üks umbusaldajaid, stomatoloogia kliiniku juhataja Taavo Seedre. „Nõukogu koosolekul otsustati, et asja klattimiseks on aega kuu lõpuni,” tõlgendas ta nõukogu otsust luua töörühm edasiste muudatuste planeerimiseks. „Mis töörühm?” küsib Seedre. „Lihtsalt võetakse ja räägitakse asjad inimlikult läbi. Sellega olid ju kõik nõus, et muudatused tulevad. Aga mitte sellega, et piltlikult öeldes pannakse tühi paber ette ja öeldakse, et kirjuta alla.”