Töörühm käis viimati koos 28. septembril. Kõik koalitsioonierakonnad on asja isekeskis arutanud, ent konsensuslikku otsust koalitsioonis pole. Eesti Päevalehele siiski kinnitati, et üksmeel tuleb, sest keegi ei soovi koalitsiooni lõhki ajada.

Reps kinnitas eile Eesti Päevalehele, et Keskerakonnas kohtub pidevalt poliitiline juhtrühm, kes arutab kõiki teisigi kiiret otsust vajavaid seadusandlusteemasid. „Seega pole põhiseaduse muutmine alati tähelepanu keskpunktis olnud, kuigi juhtrühma (demokraatia töörühm – K. A.) eesmärgiks on see vaieldamatult,” tõdes Reps.

„Meie rääkisime põgusalt teemast esmaspäeva hommikul fraktsioonis,” ütles riigikogu EKRE fraktsioonist demokraatia töörühma kuuluv Jaak Valge. Tema sõnul oleneb töörühma kogunemine paljuski ministritest, kellel on tihedam töögraafik. „Kui kohtume, on täiesti võimalik, et sünnib ka kokkulepe,” oli Valge optimistlik.

Valge tõdes, et sõnastust pole töörühmas kokku lepitud. Küll aga tundub, et referendumile ei panda küsimust, kas muuta põhiseadust nii, et abielu oleks sätestatud mehe ja naise liiduna. Eelistatakse õiguskantsleri mõtet, et muu riigielu küsimusena pannakse referendumile küsimus, kas abielu on mehe ja naise liit. „Mis sõnastuses täpselt, seda veel arutatakse,” märkis Valge. Ta täpsustas, et esimesel juhul oleks referendum juriidiliselt mittesiduv (ehkki poliitiliselt siduv) ja teisel juhul riigiorganitele kohustuslik, st siduv. „Teisi variante või häid variante justkui ei ole. Vähemalt pole neid arutatud.”