„Kodakondsuspoliitikaga ei mängita.”

Nuti puhul meenutati, et ta oli väga pika staažiga riigikoguliige, kes kuulus peaaegu 30 aastat meie parlamenti. „Pika staažiga inimestel on suur eelis, et nad hoiatavad nooremaid kolleege, kui nood kipuvad tegema samu vigu, mis vanemad ise on teinud,” märkis Nestor. „Ka mina tundsin viimastel aastatel, et minu ülesandeks on teiste hoiatamine. See on staažikamate püha kohus, et ajaloolise kogemuse pealt liigset tormakust maha võtta. Mart oli muidugi inimesena salliv ja sõbralik, kaasamõtlev,” lausus Nestor.