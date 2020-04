Nii nagu paljudel teistelgi, sai ka LP toimetuse jaoks mõned päevad tagasi täis juba terve kuu kodukontorit. Toimetuse sumin on asendunud arvutiekraani pideva helesinise virvendusega, mida segavad meiliboksi, Facebooki ja Skype’i teavitused, sekka telefonikõned ülemuselt, kolleegilt, kaugelt sugulaselt, naabrimehelt. Kuu kestnud eraldatuse jooksul on nelja seina vahele tekkinud uus maailm uute reeglitega. Kodukontorisse kapseldunud inimesed on kirjeldanud eriskummalisi nähtusi, kuidas on muutunud aja ja ruumi tajumine, ning osa võtnud erakordsetest inimkeha ja sotsiaalsete normide taluvuspiiri kompimise eksperimentidest. Teatraalselt ülepaisutatud moel proovime alustada ühekordset entsüklopeedialaadset toodet, mis iseloomustab ilmekamaid kodukontorites kohatud tegelasi, keda on ihusilmaga näinud meie toimetuse liikmed ja meie sõbrad.