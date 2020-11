Näiteid kehva tervise tõttu kohtupidamisest pääsenud valgekraedest on päris palju. Kõige tuntum neist on muidugi altkäemaksu võtmises süüdistatud Keskerakonna endine esimees Edgar Savisaar, viimane aga altkäemaksuvõtmise süüdistusega kohtu alla saadetud Tallinna Sadama endine juhatuse liige Allan Kiil. Ent nimekiri on pikem. Samal põhjusel pääses kohtupidamisest Peipsi „kalakuningas” Paul Kärberg, kes oli kohtu all PRIA-lt raha välja petmise süüdistusega. Kohtupidamiseks liiga halb oli ka altkäemaksu andmises süüdistatud Ida-Virumaa ettevõtja Nikolai Ossipenko tervis.