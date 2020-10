„Ma olin ainus julge naine, kes oma nime all julges toimunust rääkida. Ma ei tööta teatris, aga mul oli kahju neist naistest, kes kardavad oma kohta kaotada. Minu julguse eest rääkida – ja oma nime all rääkida – kaasneb nüüd minu elu esimene kohtuhagi,” nentis Jelena Skulskaja. „Praegu on hagi isiklikult minu vastu. Sest mina olen üksainus julge inimene, kes ei karda teda.”