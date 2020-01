Inimesed pole surmaski võrdsed. Enamik maetakse nii, et perekond ja sõbrad kogunevad temaga hüvasti jätma, pärast on peielaud ja meenutused kadunukesest. Ent kõigile sellist matust ei jagu. Omajagu on neid, kellel polegi kedagi, kes teda mataks. Sel juhul jääb matus omavalitsuse korraldada ja heal juhul on matuse juures ainult omavalitsuse sotsiaaltöötaja.

Veel äärmuslikumad on juhtumid, kui leitakse surnu, keda ei suudeta tuvastada ja kes maetakse seetõttu nimeta hauda, kus inimest märgib üksnes number.