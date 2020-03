Kolmapäeva hilisõhtul näeb Sassnitzi lähedal Mukrani sadama B-terminalis ebaharilikku stseeni: kõlab diiselmootorite mürin, õhus hõljuvad heitgaasipilved ja esituled heidavad heledaid valgusvihke.

Auto seisab autos kinni, enamikul neist Eesti, Läti ja Leedu numbrimärgid. Need inimesed on pidanud siia Saksamaa kirdetippu Rügeni saarele jõudmiseks läbima sadu, mõni isegi tuhandeid kilomeetreid. Nad tahavad koroonaepideemia ajal pääseda tagasi koju – ja kiirem tee Lääne-Euroopast tagasi Baltimaadesse on praegu üle Läänemere.