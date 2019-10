Kolm inimest on surnud listerioosi. Kes vastutab?

Terviseamet teatas, et neile teadaolevate andmete põhjal võib öelda, et need kolm Eesti inimest, kes jätsid listeeriabakteri tõttu oma elu, olid nakatunud genotüübiga ST1247. See on listeeriatüvi, mida on seni leitud vaid Eesti kalatööstusettevõtte M.V.Wooli tehasest ja toodangust

ST1247 puhul näitavad kõik näpud ühe ettevõtte poole, mistõttu nähakse meediast viimasel ajal läbi käinud kolme inimese surma peamise kahtlusalusena M.V.Wooli. Küsimust ettevõtte vastutuse kohta veeretatakse nagu kuuma kartulit. Kui ühe firma toodang võib olla mitme inimese surma põhjuseks, siis mis saab edasi?