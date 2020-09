„Praeguseks on meil info, et koroona tõttu on distantsõppele saadetud klasse neljas Tallinna koolis (sh kahes erakoolis) ning suletud on lasteaiarühmi kolmes lasteaias. Nendes õppeasutustes on haigestunud nii lapsi kui ka õpetajaid. Oleme arvestanud sellega, et nakatumisi tuleb veel,” teatas Kõlvart. „Rõhutame, et õppekorraldust ei tohiks distantsõppele üle viia kergekäeliselt. Osalisele või täielikule distantsõppele mineku otsus peab olema põhjendatud. Massiline õpilaste distantsõppele saatmine pole praeguses olukorras ennetusmeetmena põhjendatud,” edastas haridusministeeriumi seisukoha kommunikatsiooninõunik Liisa Tagel.