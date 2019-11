Kõlvart: šokiteraapia, et paneme kõik tänavad kinni, pole õige

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on pärast Reidi tee valmimist kavas mitu ehitusprojekti.

"Suurematest projektidest rääkides tuleb neid teid käsitleda ühe suure võrgustikuna. Järgmisena võiks rääkida Mustakivi tee pikendamisest ja Kose tänavaga ühendamisest, Smuuli tee pikendamisest lennuvälja alt. Sealt edasi Tallinna väike ringtee Viljandi maanteeni ja Viljandi maantee ühendamine Tervise tänavaga. See on suurprojekt, mida hakkame järk-järgult ellu viima. Kesklinnas on päevakorral sadamatrammi projekt, arutame Estonia puiestee tunnelit ja Rävala puiestee läbimurret. Kui see taristu on ette valmistatud, saame edasi minna peatänava projektiga" ütleb Kõlvart.