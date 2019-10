Kõlvartiga linnaasjadest: mis on saanud rohelisest pealinnast ja kuhu läheb TTV raha?

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütleb, et autodest pole linnas pääsu, sest inimesed neist ei loobu. "Paralleelselt sellega, et peame kesklinna jaoks välja töötama plaani, kuidas linnaruum oleks maksimaalselt avatud jalakäijatele, peame looma ka infrastruktuuri, et autod saaksid mööda sõita, sh ka tunnelite kaudu. Teiseks peame looma ühistranspordisüsteemi, mis oleks kiire, kättesaadav ja mugav."