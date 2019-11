Kooli direktori vallandamine liitis viimsilased enneolematult ühtseks kogukonnaks

Viimsilaste hulgas levib kuuldus, et ka oma pea kohale sütt kogunud vallavanem Laine Randjärv ei pruugi juhtumi tõttu kauaks ametisse jääda.

Möödunud nädalal sööstsid end kogukonnakoolina defineeriva Haabneeme kooli õpetajad, õpilased ja lapsevanemad koolijuhti kaitsma. „Niisugust üksmeelt kasvõi sotsiaalmeedia gruppides pole varem nähtud,” tunnistavad lapsevanemad.

Kui staažikas pedagoog ja kooli direktor Sirje Toomla juhtunust kõneleb, valguvad ta silmad pisaraid täis. Need on ühtaegu nii kurbus- kui ka tänupisarad, sest nii suurt soojust ja toetust kui pärast vallandamisotsust pole ta oma tööelus varem kogenud.

„Mulle tundus, et olen iseenda matustel. See, millises meeleolus kogu kool oli… Eestlased on muidu ju hästi kitsid kiitma ja palju jääb ütlemata,” kirjeldab ta päeva, mil oli vallavalitsusse „vaibale” kutsutuna ootamatult teada saanud oma vallandamisotsusest. „Tagantjärele mõeldes oleksin pidanud märke varem lugema. Kasvõi sellest, et valla juristid jätsid mu küsimustele vastamata või et mind survestati seletuskirja kirjutama.”