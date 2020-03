Koolid lähevad tänasest üle koduõppele

Haridusministeerium soovitab, et infovahetus võiks toimuda eelkõige digivahendite abil. Selles, kuidas täpselt suhtlus ja õppetöö korraldamine toimub, usaldatakse õpetaja professionaalsust. Samas rõhutab haridusministeerium, et digiõpe ei tähenda, et õpetaja on ühtäkki küsimustele vastamiseks kättesaadav ööpäev läbi. Suhtluseks kodu ja kooli vahel võib olla mõistlik sisse seada näiteks konkreetne telefonitund.