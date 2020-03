Haridusminister Mailis Reps kinnitas eilsel ametkondade ühisel pressikonverentsil, et nädalapäevad tagasi kodusele õppele saadetud lapsed ei saa veel vähemasti aprilli lõpuni kooli tagasi. Aprilli lõpus on koolidele plaanitud kevadine koolivaheaeg ja senimaani on aega otsustada, kas alates maikuust võib õppetööd jätkata vanaviisi või peab e-õppega edasi minema.

Otsus tähendab ka seda, et kõigil üleminekuklassidel jäävad ära kevadised eksamid ja tasemetööd.