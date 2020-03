Peaminister Jüri Ratas lubas, et reedel saabub Eestisse suur ports koroonaviiruse teste ja sellega saaks proovivõtmist laiendada 1000 proovini päevas. Ometi ei tagane terviseamet soovitusest, et ohtliku viiruse kohta proovide võtmist jätkatakse eeskätt riskirühmadelt. Miks nii? Selgub, et kui testide puuduse mure laheneb, hakkab kohe kollitama uus probleem. Loe, milline.