Samal ajal kordab terviseamet nagu papagoi: „Eestis on viirushaiguse COVID-19 tuvastamise võime praegu terviseameti, Tartu ülikooli kliinikumi, Synlabi, Põhja-Eesti regionaalhaigla, Ida-Viru keskhaigla ja Pärnu haigla laborites.”

Töö käigus on ilmnenud viirusekontrolli pudelikaelu, mille ületamise nimel kavatsetakse algaval nädalal töötada.

Proovijärjekorrad on pikad

Esimeseks suureks pudelikaelaks on saanud koroonaviiruse proovide võtmine. Selle kohta möönis terviseamet eile, et järjekorrad ulatuvad sadade inimesteni. Probleem on lihtne: praegu käib näiteks Tallinna piirkonnas COVID-19 proove võtmas kolm kiirabibrigaadi. Nad ei jõua füüsiliselt võtta kõigi isegi piisava kahtlusega patsientide proove, sest iga väljasõit tähendab erivahendite, maskide, kinnaste jms vahetamist.