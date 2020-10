Aeg liigestest on lahti, neetud rist, et minult nõuab paikapanemist!*

Teadlased, arstid, ametnikud ja paljud teised koroona vastu võitlejad said kevadel omal nahal tunda, kuidas hirmunud rahvas elab nende peal oma viha ja kõiketeadmist välja.

*Shakespeare, Hamlet