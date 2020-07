Koroonakriisi ajal toodi Põhja-Eesti regionaalhaigla kardioloogiaosakonda noorem südamepuudulikkusega mees. Kuna teda ei olnud võimalik enam operatsiooniga aidata, tuli siirata uus süda. „Ta pandi eriolukorra ajal kohe erakorralise südame ootelehele. Scandiatransplantist saime talle kolme päevaga südame,” ütles PERH-i juhatuse liige ja ülemarst Peep Talving.

Siirdamist võib teinekord oodata kuid, sest sobivat doonorelundit pole alati lihtne leida. Õnnelikul kombel juba kolme päevaga uue südame leidnud patsient lennutati Helsingi ülikooli haiglasse, kus teda kohe opereeriti. „Rõõm on tõdeda, et praegu on tema tervis tipp-topp ja ta on teel koju,” sõnas Talving, kes koroonakriisi ajal juhtis PERH-i COVID-staapi.

Kõnealune juhtum näitab, et riikliku eriolukorra ajal ei tegelenud haiglad ainult COVID-19 haigetega. „Me ei peatanud plaanilist ravi hetkekski, ükskõik mida meedia ütles. Me ainult mõnevõrra piirasime seda,” märkis Talving.