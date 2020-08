Sel suvel on tööd olnud keeruline leida alaealistel, vaid ka tudengitel. Neil on küll tihti juba töökogemus olemas, kuid sellestki võib jääda vajaka. Viiruspuhangu tõttu on konkurents töökohtadele veelgi suurem ja isegi kümned kandideerimised ei pruugi osutuda edukaks.

Kristo Saarna (16) lõpetas äsja Tartu Variku kooli. Varem on ta laulja ja näitlejana lastemuusikalides üles astunud ning käinud kolmel aastal malevas. Nüüd soovis ta vaheldust ja otsustas otsida suveks tööd tööportaalide kaudu.

Kristo huvitus enim klienditeenindusest, sest poodides ja toitlustuskohtades ei nõuta tema sõnutsi erialast haridust ja suurt varasemat kogemust. Takistuseks sai vanus. Märtsi algusest saadik on Kristo tulutult otsinud töökohta mõnda poodi, kohvikusse või restorani. Ta on seda teinud nii CV Keskuse, CV.ee, töötukassa, GoWorkABiti ja Facebooki grupi kaudu. Mõnda kohta saatis ta e-kirja. Kokku esitas Kristo oma elulookirjelduse veidi vähem kui kümnesse kohta, millest umbes pooltest ei tulnud vastust. „Tundus, et töötajaid otsitakse, aga minusugust noort kuhugi ei tahetud,” tõdes ta.