Koroonaviiruse antikehade kiirtestimine on äri, pakkujatest puudust pole. Enamus testidest aga ei sobi

Teadlased pole SARS-CoV-2 uue koroonaviiruse puhul antikehade leidumise kestust saanud veel piisavalt uurida aga arvatakse, et antikehad püsivad vähemalt 3-6 kuud. Antikehade testid ei pruugi seega anda küll immuunsuskindlust, kuid nende tegemine on vajalik esmalt selleks, et saada kinnitust, kui laia levikuga on koroonaviirus hetkel või olnud varasemalt kas Eestis tervikuna või mõnes maakonnas eraldiseisvalt. Teine, kaasuv võimalus, on viirusnakkuse hilises staadiumis avastamine.