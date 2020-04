Facebookis on üle 500 liikmega kogukond „Nahkhiiresõbrad". See on üks tõeliselt kena koht: pühendunud nahkhiireeksperdid jagavad aktuaalseid uudiseid, põnevaid filme ja temaatilisi raadiosaateid, kutsuvad osalema aasta looma näitustel ja ettevõtmistes. Inimesed, kelle keldrites ja kuurides on aastaid nahkhiired elutsenud, postitavad nahikutest - nii neid seal hellitavalt kutsutakse - pilte ja paluvad ekspertidel hinnata, mis nimeline liik nende katuse all põõnab. Nahkhiireuurijad vastavad kiirelt ja kõigile. Jagatakse ka sooja huumorit, näiteks joonistust, kuidas rott osutab taevas lendava nahkhiire poole ja hüüatab: „Ingel!

Alates jaanuari lõpust on toon grupis läinud tõsisemaks. Mitmel pool maailmas on hakanud kogukonnad ja võimud nahkhiiri hävitama, kuna usuvad, et loomad levitavad koroonaviirust. Nii see aga pole.