Hambaravi on kallis. Kui mõni aasta tagasi hakati pakkuma haigekassa hüvitist hambaravikulude osaliseks katmiseks, siis hulgaliselt hambaarstikabinette ei liitunud selle süsteemiga, sest pidasid haigekassa makstavat raha liiga väikeseks. See tähendas, et nende kliendid maksid endiselt täishinda. Koroonakriis tõi aga kaasa muutuse, mis tegi paljude inimeste jaoks hambaarsti juures käimise märksa odavamaks.